Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

sixxStaffel 8Folge 18vom 14.09.2024
25 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 6

Braut Katie ist eine vielbeschäftigte Krankenschwester auf der Intensivstation. Da sie keine Zeit hat, nach einem Brautkleid zu suchen, fahren Lori und Monte einfach zu ihr ins Krankenhaus. In einer Limo wird die überraschte Dame in den Salon gefahren, wo bereits ihre Familie wartet. Nun kann sie sich im Kreise ihrer Lieben beraten lassen.

sixx
