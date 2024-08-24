Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Kleid Nummer Einundachtzig

sixxStaffel 8Folge 2vom 24.08.2024
Kleid Nummer Einundachtzig

Kleid Nummer EinundachtzigJetzt kostenlos streamen

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Folge 2: Kleid Nummer Einundachtzig

24 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6

Die üppig gebaute Braut Stacy ist stolz auf ihren großen Busen und ihren Po, trägt ausschließlich T-Shirts und Jeans, hasst Shopping-Touren mit ihrer Mutter, und steht auf Glitzer - Die Frau Mama hingegen mag's lieber feminin und bevorzugt Spitze. Da ist Streit wie Frust auf beiden Seiten programmiert. Wird es Beraterin Flo und Lori gelingen, dennoch ein Modell zu finden, das den Machtkampf der beiden beendet und Mutter und Tochter eint?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
sixx
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Alle 3 Staffeln und Folgen