Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Bräutliche Höhen und Tiefen

sixxStaffel 8Folge 3vom 24.08.2024
Bräutliche Höhen und Tiefen

Bräutliche Höhen und TiefenJetzt kostenlos streamen

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Folge 3: Bräutliche Höhen und Tiefen

24 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6

Taylor Drew hat einen berühmten Bruder und einen teuren Geschmack. Sie sucht nach einem sexy Kleid mit Glitzer. Ihr Bruder Maurice, ein amerikanischer Footballstar, tut alles für seine kleine Schwester und zahlt für das Kleid. Er ahnt nicht, dass Taylor das Budget nicht allzu ernst nimmt und Kleider auswählt, die doppelt so teuer sind. Als Lori ihn aufklärt, deckelt es das Budget. Doch Taylor kann sich mit keinem der Kompromisskleider so richtig anfreunden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
sixx
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Alle 3 Staffeln und Folgen