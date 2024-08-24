Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Wer weiß schon, was weiß ist

sixxStaffel 8Folge 4vom 24.08.2024
Wer weiß schon, was weiß ist

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Folge 4: Wer weiß schon, was weiß ist

24 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6

Braut Morgan ist die Tochter einer Angestellten des Salons. Doch ihr Termin ist auch deshalb besonders schwierig, weil sie den berühmten Countrysänger Jarrod Niemann heiraten wird. Die Augen der Öffentlichkeit ruhen also auf ihr. Zum Glück ist gerade der Modedesigner Lazaro für eine Trunkshow vor Ort. Als Morgan nichts findet, stellt er ihr ein Traumkleid ganz nach ihren Vorstellungen zusammen.

