Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 9: Kein Platz für den Bräutigam
25 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 6
Lisa Wenda ist Anfang 40 und heiratet zum zweiten Mal. Auch ihr Bräutigam sieht die Sache pragmatisch und hilft kurzentschlossen bei der Suche mit - was Lori auf den Plan bringt. Denn sie hält an der "Kein Fuchs im Hühnerstall"-Regel fest. Zudem möchte der Bräutigam ein kurzes Kleid und weiß auch sonst alles besser. Aber nach und nach muss Lori zugeben, dass der Bräutigam einen guten Geschmack hat.
