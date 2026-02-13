Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Der Verschlinger

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 14vom 13.02.2026
Der Verschlinger

Der VerschlingerJetzt kostenlos streamen

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Folge 14: Der Verschlinger

23 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Die Schlacht gegen die Orks hat begonnen. Mitten im Kampf taucht der Dämon Gelmudo auf und enthüllt sein teuflisches Vorhaben: Der Orklord soll zu einem Dämonenkönig aufsteigen und über den Jura-Wald herrschen. Da der Plan jedoch nicht aufzugehen scheint, greift Gelmudo selbst in das Geschehen ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
ProSieben MAXX
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen