Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 17: Die Versammlung
23 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Die Dämonenkönigin Milim lässt sich in der Hauptstadt der Republik Jura-Tempest nieder. Als einer der drei Bestienkrieger von Karion auftaucht, nimmt sie sofort den Kampf mit ihm auf und verteidigt die Stadt und deren Bewohner. Rimuru hört sich die Nachricht an, die Phobio überbringen soll, und schickt ihn anschließend zurück zu seinem Meister.
