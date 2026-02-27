Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 20: Yuuki Kagurazaka
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Die Allianz des Jura-Waldes hat es geschafft, das Monster Charybdis und seine Schergen zu besiegen. Die Bewohner der Stadt feiern ausgelassen ihren Sieg. Doch Rimuru erinnert sich an das Versprechen zurück, das er Shizu kurz vor ihrem Tod gegeben hat. Er macht sich auf den Weg ins Königreich Inglasia, um ihre alten Schüler aufzusuchen.
