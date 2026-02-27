Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Yuuki Kagurazaka

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 20vom 27.02.2026
Yuuki Kagurazaka

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Folge 20: Yuuki Kagurazaka

23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Die Allianz des Jura-Waldes hat es geschafft, das Monster Charybdis und seine Schergen zu besiegen. Die Bewohner der Stadt feiern ausgelassen ihren Sieg. Doch Rimuru erinnert sich an das Versprechen zurück, das er Shizu kurz vor ihrem Tod gegeben hat. Er macht sich auf den Weg ins Königreich Inglasia, um ihre alten Schüler aufzusuchen.

