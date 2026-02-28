Erstürmung des LabyrinthsJetzt kostenlos streamen
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 22: Erstürmung des Labyrinths
23 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 6
Rimuru will Naturgeister in die Körper der Kinder bannen, um diese dadurch zu retten. Deshalb begibt sich die Gruppe auf die Suche nach den mächtigen Wesen. Am Hort der Geister angekommen, müssen sie zunächst ein Labyrinth meistern, um an ihr Ziel zu gelangen.
