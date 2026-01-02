Der Kampf im Goblin-DorfJetzt kostenlos streamen
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 3: Der Kampf im Goblin-Dorf
23 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Außerhalb der Höhle trifft Rimuru auf eine Horde Goblins. Kurzerhand entschließt er sich dazu, diese im Kampf gegen die Wölfe zu unterstützen, die das Goblin-Dorf bedrohen. Kann er die Angreifer mithilfe seiner neu gewonnen Fähigkeiten in die Flucht schlagen?
