Heldenkönig Gazelle DwargoJetzt kostenlos streamen
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 5: Heldenkönig Gazelle Dwargo
23 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Rimuru und Kaijin feiern die erfolgreiche Fertigstellung der Schwerter in einer Bar. Dort treffen sie auf Minister Bester, der sich an der Anwesenheit des Schleimklumpens stört und Wein über ihn schüttet. Kaijin kann die Beleidigung seines Gastes nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick