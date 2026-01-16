Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 16.01.2026
Folge 5: Heldenkönig Gazelle Dwargo

23 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Rimuru und Kaijin feiern die erfolgreiche Fertigstellung der Schwerter in einer Bar. Dort treffen sie auf Minister Bester, der sich an der Anwesenheit des Schleimklumpens stört und Wein über ihn schüttet. Kaijin kann die Beleidigung seines Gastes nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus.

