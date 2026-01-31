Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 31.01.2026
23 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Goblins sind dabei, ihr Dorf nach der Zerstörung durch Ifrit wieder aufzubauen. Rimuru testet derweil seine neuen Fähigkeiten, die er durch die Absorption von Shizu gewonnen hat. Er kann sich nun in einen Menschen verwandeln und Doppelgänger von sich selbst erstellen. Als eine Gruppe von Ogern angreift, wird die Idylle im Dorf jäh unterbrochen ...

