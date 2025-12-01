Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mensch Markus

Markus Maria ... feiert Silvester

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 26.12.2025
Markus Maria ... feiert Silvester

Folge 2: Markus Maria ... feiert Silvester

22 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Bei diesem Silvester-Fest der komischen Art sprechen alle anderen Charaktere - nur Markus entfährt höchstens mal ein "Ah" oder "Oh" - alles andere "erklärt" sein stattlicher Körper. Das zarte Beziehungspflänzchen zwischen Markus und Sabine steuert seinem Höhepunkt entgegen: Der erste Kuss ist für die Silvester-Party geplant. Doch bis es zum Äußersten kommen kann, muss sich Markus mit den Tücken des Alltags herumschlagen.

