Mensch Markus

Markus Maria ... feiert Weihnachten

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 43vom 26.12.2025
Folge 43: Markus Maria ... feiert Weihnachten

24 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Am Weihnachtsmorgen wird Markus von seiner Mutter per Telefon geweckt - der erste Schock des Tages, denn er hat vergessen, dass er seine ganze Familie am Heiligabend zu sich eingeladen hatte. Jetzt aber schnell los, um Geschenke und einen schönen Weihnachtsbaum zu kaufen! Doch schon an der Haustür nimmt das Drama seinen Lauf: Der Mantel bleibt hängen, die Tür schlägt zu - und drinnen liegen Handy, Haus- und Autoschlüssel!

