Miffy streicht ihr ZimmerJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 24: Miffy streicht ihr Zimmer
6 Min.Folge vom 14.01.2026
An einem regnerischen Tag beschließt Miffys Mutter, dass es Zeit wird Miffys Zimmer zu streichen. Während ihre Eltern das Zimmer ausräumen, sucht sich Miffy eine Wandfarbe aus. Miffy lernt von ihrem Vater wie man einen Raum streicht und freut sich sehr über das Ergebnis...
