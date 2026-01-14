Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffys Vogelhaus

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Folge 25: Miffys Vogelhaus

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Boris und Barbara Bär möchten Miffy etwas Besonderes zu ihrem Geburtstag schenken: ein Vogelhaus, das genauso aussieht wir ihr eigenes Zuhause. Boris baut es zusammen und Barbara streicht es an. Als es soweit ist, hängen die beiden das Vogelhaus in Miffys Garten und Miffy ist begeistert von ihrem tollen Geburtstagsgeschenk. - Und nicht nur sie, auch die Vögel!

