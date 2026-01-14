Miffy verirrt sich am StrandJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 30: Miffy verirrt sich am Strand
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffys Großmutter und Großvater nehmen sie mit zum Strand. Sie erinnerten sich früher immer Sandburgen gebaut zu haben, als sie jung waren. Also entschied sich Miffy eine Sandburg zu bauen. Am Strand traf sie dann ihre Freundin Melanie mit der sie zusammen Ball spielte. Sie können nicht verloren gehen, weil die Sandburg den Standort ihrer Familie markiert. Allerdings als die Flut einsetzt, werden die Sandburgen weggeschwemmt.
