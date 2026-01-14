Miffy und die kleine RaupeJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 31: Miffy und die kleine Raupe
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Auf dem Weg zu Tante Alice findet Miffy eine kleine Raupe. Sie bringt sie mit zu ihrer Tante, die ihr erzählt, dass mit dieser Raupe etwas Magisches passieren wird, wenn sie nur jede Woche vorbeikommt, die Tante besucht, um die Raupe zu füttern. Also tat sie das, jedoch nichts passierte. Eines Tages ist die Raupe plötzlich vermummt. Ist sie krank? Doch dann entdeckte Miffy die magische Verwandlung, die mit der Raupe passiert.
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