Miffy und das Karotten-EssenJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 32: Miffy und das Karotten-Essen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Eines Morgens haben die Häschen keine Karotten mehr. Miffy geht zu Poppy Pig, um welche zu holen, aber Poppy Pig hat soeben die letzte Karotte verputzt. Da kommt Tante Alice vorbei und lädt Miffy ein zu einer aufregenden Karotten-Party. Alle ihre Freunde sind eingeladen, wie auch Boris und Barbara Bär, die ebenfalls Karotten lieben.
