Miffy und Freunde
Folge 33: Miffys farbige Welt
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy liebt Farben. Sie kennt bereits einige Farben und findet es gut, dass es so viele davon gibt. Sie geht mit Melanie zum Spielplatz. Auf dem Weg dorthin finden sie eine Reihe von farbenfrohen Dingen. Miffy und Melanie haben eine unterschiedliche Farbe, sind sonst aber gleich. Stell dir mal vor die Welt wäre nur in einer Farbe. Wie langweilig würde das sein.Miffy ist sehr glücklich den farbenfrohen Regenbogen zu sehen.
