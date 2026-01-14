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Miffy und Freunde

Miffy im Schnee

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Miffy im Schnee

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Miffy und Freunde

Folge 35: Miffy im Schnee

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Eines Tages fährt Miffy mit ihrem Roller zu Poppy Pig nach der Schule. Als es dann Zeit wird zu gehen, bemerkt sie den Schnee, der gerade begann vom Himmel zu fallen. Obwohl Miffy sehr vorsichtig fährt, rutscht sie aus. Sie verletzt sich dabei nicht, jedoch bemerkt sie zuhause, dass die Kekse, die ihr Poppy Pig für ihre Mutter mitgegeben hatte, zerbrochen waren. Während Miffys Vater sie auf dem Schlitten zog, backte Mama Häschen frische Kekse.

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