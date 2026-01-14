Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffy und Grunty schlafen im Zelt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 36vom 14.01.2026
Miffy und Grunty schlafen im Zelt

Miffy und Grunty schlafen im ZeltJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 36: Miffy und Grunty schlafen im Zelt

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Poppy Pigs Nichte Grunty bleibt über Nacht. Wenn das Wetter so schön warm bleibt, können sie ja in einem Zelt im Garten schlafen. Während der Nacht bekommt Grunty so schreckliche Angst von all den seltsamen Geräuschen da draußen. Jetzt kann Miffy auch nicht schlafen. Es stellt sich allerdings heraus, dass es Poppys Schnarchen ist, das die beiden wach hält.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen