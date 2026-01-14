Miffy und Freunde
Folge 41: Miffy im Wind
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy und ihr Vater sind an einem sehr windigen Tag am Strand. Zum Schutz bauen sie ein Zelt auf und spielen mit dem Ball. Es scheint perfektes Wetter zu sein um einen Drachen steigen zu lassen. Jedoch ist der Wind so stark, dass der Drachen zerbricht. Miffy ist sehr traurig und sie gehen nach Hause. Als sie dann am nächsten Morgen aufwacht, stellt sie fest, dass ihr schöner Drachen repariert wurde. Miffy hat einen tollen Vater.
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