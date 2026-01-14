Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Poppy Pig arbeitet sehr hart im Garten und ihre Nichte Grunty liest ein Buch. Als Miffy vorbeikommt, bietet sie Poppy und Grunty ihre Hilfe an. Dabei stellt sie fest, wie viel Spaß es machen kann, Blätter zusammen zu rächen. Sie springen in den Haufen Blätter und lachen. Es macht beiden großen Spaß. Miffys Mutter ruft an und möchte, dass Miffy ihr im Garten hilft. Sogleich machen sich Miffy und Grunty auf, um zu helfen.

