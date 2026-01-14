Miffy pflanzt einen SamenJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 45: Miffy pflanzt einen Samen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
In der Schule beobachtet Miffy, wie aus einem winzigen Samen eine Blume wächst. Sie ist sehr überrascht was passiert und fragt sich ob alles was man in den Boden pflanzt zu etwas Schönem heranwächst. Sie startet einen Versuch als ihr eine Tasse zu Bruch geht. Wird aus den Scherben wieder eine Tasse werden?
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