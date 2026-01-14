Miffy und Freunde
Folge 55: Miffy möchte fliegen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy würde so gerne fliegen können. Sie versucht es immer wieder mit Rennen und mit den Armen schlagen, aber nichts funktioniert. Also versuchen Miffy und Grunty, sich ein paar Flügel zu basteln, damit sie fliegen kann wie ein Drachen. Jedoch es gelingt nicht und Miffy ist enttäuscht. Dann hat Grunty eine Idee und in nullkommanix, findet sich Miffy in der Luft wieder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick