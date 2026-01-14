Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Der rätselhafte Roller

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 66vom 14.01.2026
Der rätselhafte Roller

Der rätselhafte RollerJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 66: Der rätselhafte Roller

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Eines Morgens färbte sich Miffys roter Roller plötzlich gelb. Jeden Tag fragt sich Miffy, wie das nur geschehen konnte. Melanie ist ebenfalls sehr überrascht und zusammen fahren sie nach Hause um das Rätsel zu lösen. Sie entdecken einen zweiten roten Roller vor Miffys Haus! Hat sie nun zwei Roller? Zum Glück kann Miffy Vater alles erklären. Miffys Roller brauchte neue Räder, also borgte er sich Gruntys für einen Tag und muss ihn jetzt zurückgeben. Miffy und Melanie schnappen sich ein paar Karotten aus dem Garten als Geschenk für Poppy und Grunty.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen