Studio 100 KidsStaffel 1Folge 73vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy isst Kekse in der Küche, als sie Schnuffy an der Tür kratzen hört. Schnuffy hört das Knuspern der Kekse, denn sie hat ein sehr gutes Gehör. Sie hört auch, dass Miffys Vater mit Auto kommt und da ist noch ein weiteres Geräuscht, das sie hört. Sie läuft dem Geräusch entgegen, immer schneller Richtung Wald. Miffy folgt ihr und fragt sich was Schnuffy hört. Sie denkt es ist Boris, wie er gerade ein paar Bäume absägt, aber als sie dort sind, stellen sie fest, dass es das laute Schnarchen von Boris ist!

