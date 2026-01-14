Miffys MuttertagsgeschenkJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 74: Miffys Muttertagsgeschenk
Heute hat Miffy Kunst in der Schule und sie möchte ein schönes Geschenk für ihre Mutter basteln, denn morgen ist Muttertag. Sie bastelt ihr eine schöne Schachtel für ihre Halskette. Auf dem Weg nach Hause versteckt sie das Geschenk in ihrer Brotzeitdose, welche immer noch nach Würstchen riecht. Zuhause beschließt Miffy das Geschenk unter ihrem Bett zu verstecken. Schnuffy riecht die Brotzeitdose von Miffy und schaut nach, was Miffy so treibt. Miffy malt mehrere Hinweise für ihre Mutter auf verschiedene Papiere und legt diese an verschiedenen Plätzen aus. Jedoch als Miffys Mutter am nächsten Tag unter Miffys Bett sieht, ist die Brotzeitdose verschwunden. Schnuffy bellt und als sie ihr folgen, entdecken sie das Muttertagsgeschenk in der Hundehütte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick