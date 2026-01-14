Miffy und Freunde
Folge 76: Miffys Tanz-Show
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Nach der Schule trifft sich Miffy mit ihren Freunden, um zu Tante Alice' Tanzstunde zu gehen. Als Grunty ankommt, hinkt sie! Sie hat sich den Knöchel auf dem Spielplatz verstaucht. Miffys Mutter fährt sie zu Tante Alice, die weiß was man bei einem verletzten Knöchel zu tun hat. Allerdings kann Grunty leider nicht für die Schulaufführung nächste Woche proben. In der nächsten Woche sind alle auf Gruntys Sprünge gespannt, denn dank Tante Alice ist ihr Knöchel wieder heil und alle jubeln, als sie ihre Sprünge aufführt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick