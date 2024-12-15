Auf den letzten DrückerJetzt kostenlos streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 11: Auf den letzten Drücker
40 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 6
Josh Flagg bereitet sich auf die Hochzeit mit seiner großen Liebe Bobby vor. Derweil bekommt Tracy reumütigen Besuch von einem ihrer ehemaligen Kunden. Und Josh Altman versucht, ein Haus am Riviera Golfplatz zu veräußern. Dabei muss er jedoch einen straffen Zeitplan befolgen.
