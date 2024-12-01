Zum Inhalt springenBarrierefrei
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

sixxStaffel 10Folge 7vom 01.12.2024
39 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Tracy hat einen neuen Auftrag an Land gezogen und muss sich nun mit dem Bauunternehmer herumschlagen. Derweil versucht Josh Flagg, sein Privatleben mit seinen beruflichen Pflichten in Einklang zu bringen. Doch diese Aufgabe ist schwieriger als gedacht. Und die Altmans bereiten sich auf die Geburt ihrer kleinen Tochter vor.

