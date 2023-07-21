Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Von Tür zu Tür

sixxStaffel 8Folge 6vom 21.07.2023
Joyn Plus
Von Tür zu Tür

Von Tür zu TürJetzt ohne Werbung streamen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 6: Von Tür zu Tür

41 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12

James hat Schwierigkeiten, sein berufliches und privates Leben in Einklang zu bringen. Aufgrund der morgendlichen Hektik mit seinen Kindern, verspätet er sich zu einem wichtigen Termin. Der Kunde ist verärgert und droht die Zusammenarbeit abzubrechen. Währenddessen arbeitet Josh Altman wieder mit seinem Bruder Matt zusammen. Doch während einer Hausbesichtigung können sich die Altman Brüder und der Klient nicht auf den Verkaufspreis einigen.

Alle Staffeln im Überblick

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Alle 5 Staffeln und Folgen