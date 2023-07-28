Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 8: Beste Aussichten
42 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 6
Josh Altman trifft den amerikanischen Baseballspieler Brian Wilson. Doch der Sportler ist sehr chaotisch und wählerisch, was die Zusammenarbeit erschwert. James und David schauen sich ein Haus mit einem wunderschönen Ausblick an. Die Besitzer des Anwesens möchte es für sechs Millionen Dollar verkaufen. Doch die beiden Makler sind sich sicher, dass der Preis zu hoch ist. Werden sie den Auftrag dennoch annehmen?
