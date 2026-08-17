Altman und Flagg arbeiten zusammenJetzt kostenlos streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 1: Altman und Flagg arbeiten zusammen
41 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Josh Altman und Josh Flagg haben ein gemeinsames Projekt in Aussicht, wofür sich eine Kooperation der beiden Makler durchaus lohnen würde. Das luxuriöse Anwesen befindet sich am Rande einer Klippe ca. drei Stunden südlich von Los Angeles. Bereits bei der ersten Besichtigung wird klar, dass das 30 Millionen Dollar Haus ein echtes Prachtstück ist. Können die beiden den Auftrag an Land ziehen und einen geeigneten Käufer für das Objekt finden?
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