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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Messerscharf

Puls8 HDStaffel 12Folge 2vom 17.08.2026
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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 2: Messerscharf

39 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Altman und Flagg treiben ihr gemeinsames Projekt weiter voran. Dabei setzen die beiden auf die Expertise eines erfahrenen Architekten. Die Besichtigungen führen die Makler jedoch lieber getrennt voneinander durch. Auch James und David haben ein luxuriöses Objekt im Angebot, das teurer ist als alle anderen Häuser in der Gegend. Können sie rechtzeitig einen geeigneten Käufer finden?

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