Mr. Monk, sein Bruder und drei KuchenJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 11: Mr. Monk, sein Bruder und drei Kuchen
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Monk begutachtet gerade einen Tatort, als Sharona einen Anruf von seinem Bruder erhält. Schnell wird klar, dass das Verhältnis zwischen Adrian und seinem Bruder Ambrose nicht das allerbeste ist. Ambrose leidet unter Agoraphobie und weigert sich, das Haus zu verlassen. Widerwillig stattet Adrian seinem Bruder einen Besuch ab. Dieser behauptet, seine Nachbarin wäre von ihrem Mann ermordet worden. Adrian zweifelt jedoch an der Zurechnungsfähigkeit seines Bruders ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick