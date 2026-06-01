Mr. Monk geht in den ZirkusJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 4: Mr. Monk geht in den Zirkus
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der Zirkusdirektor Sergei wird in einem Gartenlokal vor den Augen der anderen Gäste erschossen. Anhand der Beweise findet Monk heraus, dass lediglich ein Artist in der Lage ist, einen derartigen Mord zu begehen. Sergeis Ex-Frau Nastasia gerät daraufhin ins Visier der Ermittlungen, doch sie hat einen gebrochenen Fuß und scheidet damit als Täterin aus. Doch dann passiert ein zweiter Mord und scheinbar hat erneut Nastasia ihre Finger im Spiel ...
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