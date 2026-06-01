Mr. Monk und der älteste Mann der WeltJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 5: Mr. Monk und der älteste Mann der Welt
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Als Miles Holling, der älteste Mann der Welt, stirbt, ist Stottlemeyers Frau Karen davon überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Stottlemeyer zieht die Theorien seiner Frau zunächst ins Lächerliche, lässt aber sicherheitshalber Monk den Fall überprüfen. Dieser schlägt sich umgehend auf Karens Seite: Monk ist davon überzeugt, dass Miles Holling keines natürlichen Todes gestorben ist. Und damit nicht genug: Es gab noch einen weiteren Mord ...
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