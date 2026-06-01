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Monk

Mr. Monk und der älteste Mann der Welt

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 01.06.2026
Mr. Monk und der älteste Mann der Welt

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Monk

Folge 5: Mr. Monk und der älteste Mann der Welt

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Als Miles Holling, der älteste Mann der Welt, stirbt, ist Stottlemeyers Frau Karen davon überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Stottlemeyer zieht die Theorien seiner Frau zunächst ins Lächerliche, lässt aber sicherheitshalber Monk den Fall überprüfen. Dieser schlägt sich umgehend auf Karens Seite: Monk ist davon überzeugt, dass Miles Holling keines natürlichen Todes gestorben ist. Und damit nicht genug: Es gab noch einen weiteren Mord ...

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