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Monk

Mr. Monk, ein Playboy und viele schöne Mädchen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 01.06.2026
Mr. Monk, ein Playboy und viele schöne Mädchen

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Monk

Folge 8: Mr. Monk, ein Playboy und viele schöne Mädchen

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Als Elliott D'Souza, der Finanzvorstand des beliebten Männer-Magazins Sapphire, tot aufgefunden wird, ist dessen Assistentin davon überzeugt, dass ihr Vorgesetzter ermordet wurde. Monks Verdacht fällt auf den Playboy Dexter Larsen, den Chef des Magazins. Allerdings sieht sich Monk bald zum Rückzug gezwungen, denn Dexter hat ein nicht zu vernachlässigendesDruckmittel in der Hand: Aktbilder von Sharona ...

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