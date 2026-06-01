Mr. Monk und der 12. GeschworeneJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 9: Mr. Monk und der 12. Geschworene
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Frank Pulaski verliert auf grausame Weise sein Leben, indem ihn ein Fahrer an sein Auto kettet und einen Kilometer weit mitschleift. Monk, dem gerade die Inhaberin einer Reinigungsfirma und ein falsch angenähter Knopf zu schaffen machen, wird zu dem Fall hinzugezogen. Es handelt sich bereits um den neunten bizarren Mordfall innerhalb von zwei Wochen. Nun ist es an Monk, den gemeinsamen Nenner der Taten zu finden ...
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