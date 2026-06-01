Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Monk

Mr. Monk in Manhattan

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 01.06.2026
Mr. Monk in Manhattan

Mr. Monk in ManhattanJetzt kostenlos streamen

Monk

Folge 1: Mr. Monk in Manhattan

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Mr. Monk ist in New York, um einer Spur im Mord an seiner Frau Trudy nachzugehen. Im Hotel fällt ihm buchstäblich ein neuer Fall vor die Füße: Der neue Botschafter Lettlands wird in der Lobby erschossen. Monk soll die Cops in Manhattan bei der Suche nach dem Täter unterstützen - im Gegensatz haben er und seine Kollegen freie Hand bei der Suche nach Warrick Tennyson, der in Trudys Tod verwickelt scheint. Doch der Lärm und Dreck in New York machen Monk das Leben schwer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Monk
SAT.1 GOLD
Monk

Monk

Alle 4 Staffeln und Folgen