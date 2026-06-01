Monk
Folge 1: Mr. Monk in Manhattan
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Mr. Monk ist in New York, um einer Spur im Mord an seiner Frau Trudy nachzugehen. Im Hotel fällt ihm buchstäblich ein neuer Fall vor die Füße: Der neue Botschafter Lettlands wird in der Lobby erschossen. Monk soll die Cops in Manhattan bei der Suche nach dem Täter unterstützen - im Gegensatz haben er und seine Kollegen freie Hand bei der Suche nach Warrick Tennyson, der in Trudys Tod verwickelt scheint. Doch der Lärm und Dreck in New York machen Monk das Leben schwer.
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