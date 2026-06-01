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Monk

Mr. Monk gegen den toten Mörder

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 01.06.2026
Mr. Monk gegen den toten Mörder

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Monk

Folge 11: Mr. Monk gegen den toten Mörder

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Sonny Chow alias "Die Cobra" war einer der größten Stars der Martial-Arts-Szene. Der Autor John Ricca behauptete in einem Buch, dass er in vielen Szenen gedoubelt wurde und zudem morphiumsüchtig war. Kurz nach einem Fernsehauftritt wird Ricca in seiner Wohnung Opfer eines vermummten Kämpfers. Alles weist darauf hin, dass es Chow selbst war, der eigentlich seit Jahren für tot gehalten wird. Mr. Monk soll herausfinden, ob der Schauspieler und Kampfkünstler noch lebt.

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