Mr. Monk gegen den toten MörderJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 11: Mr. Monk gegen den toten Mörder
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Sonny Chow alias "Die Cobra" war einer der größten Stars der Martial-Arts-Szene. Der Autor John Ricca behauptete in einem Buch, dass er in vielen Szenen gedoubelt wurde und zudem morphiumsüchtig war. Kurz nach einem Fernsehauftritt wird Ricca in seiner Wohnung Opfer eines vermummten Kämpfers. Alles weist darauf hin, dass es Chow selbst war, der eigentlich seit Jahren für tot gehalten wird. Mr. Monk soll herausfinden, ob der Schauspieler und Kampfkünstler noch lebt.
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