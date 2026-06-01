Mr. Monk muss in den WaldJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 12: Mr. Monk muss in den Wald
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Zufällig hat Mr. Monk einen Mord beobachtet und muss bis zum Prozess ins Zeugenschutzprogramm. Als Frank Conway soll er sich mit Natalie, Captain Stottlemeyer und Agent Grooms in einer Hütte im Wald verstecken - abgeschnitten von der Zivilisation. Für den neurotischen Detektiv ist es die Hölle. Doch als ein Mann beim Fischen von einem Blitz getroffen wird, hat er einen neuen Fall gefunden.
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