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Monk

Mr. Monk in Las Vegas

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 14vom 01.06.2026
Mr. Monk in Las Vegas

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Monk

Folge 14: Mr. Monk in Las Vegas

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Captain Stottlemeyer und Lieutnant Disher sind auf einem feuchtfröhlichen Junggesellenabschied in Las Vegas, als sie erfahren, dass die Frau des Casinobesitzers Daniel Thorn auf mysteriöse Weise starb. Es scheint, als sei sie im Fahrstuhl von ihrem Schal erdrosselt worden, der in der Tür festklemmte. Der Captain will beweisen können, dass der zwielichtige Thorn seine Gattin ermordet hat und ruft Monk. Als er ankommt, kann sich sein verkaterter Boss aber an nichts mehr erinnern.

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