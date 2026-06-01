Mr. Monk will Vater werdenJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 16: Mr. Monk will Vater werden
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der zweijährige Tommy büxt von einem Spielplatz aus und wird im Wald wiedergefunden - in der Hand hat er einen frisch abgetrennten Finger. Während die Polizei ohne Erfolg den Rest der Leiche sucht, finden Tommy und Mr. Monk auf Anhieb Gefallen aneinander. Der neurotische Detektiv ist ganz entzückt von dem kleinen Waisenjungen und will sich um ihn kümmern, als er seiner Pflegemutter nach dem Vorfall entzogen wird. Indes stellt sich heraus, dass der Finger einem Geiger gehört.
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