Mr. Monk und der StromausfallJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 3: Mr. Monk und der Stromausfall
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Mr. Monk und Sharona freuen sich auf ein Konzert ihres alten Bekannten Willie Nelson, das im Fernsehen übertragen werden soll. Doch pünktlich zum Beginn fällt im Viertel der Strom aus. Wie sich herausstellt, wurde er durch eine Bombe im Kraftwerk verursacht. Ein Brief, der dabei lag, führt zu Winston Brenner - der ist jedoch seit zehn Jahren tot. Mr. Monk nimmt sich der Sache an, doch er wird durch die Ingenieurin Michelle abgelenkt, die ein Auge auf ihn geworfen hat.
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