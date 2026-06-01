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Monk

Mr. Monk wird gefeuert

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 01.06.2026
Mr. Monk wird gefeuert

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Monk

Folge 4: Mr. Monk wird gefeuert

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Eine junge Frau wurde zerstückelt aufgefunden. Als Mr. Monk während der Ermittlungen in der Gerichtsmedizin ist, überkommt ihn sein Putzwahn - und mit einer falschen Handbewegung löscht er auf dem Computer alle Daten der Pathologie aus den letzten zehn Jahren. Monk wird gefeuert. Er ist verzweifelt, doch dann kommt ihm eine Idee, wie er seinen letzten Fall aufklären könnte.

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