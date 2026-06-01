Monk
Folge 8: Mr. Monk spielt mit
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Mr. Monk bekommt Besuch von Trudys Vater Dwight. Er produziert eine beliebte TV-Game Show und hat es seit einigen Wochen mit einem scheinbar allwissenden Kandidaten zu tun. Val Birch hat bislang noch die schwierigste Frage richtig beantwortet und eine Menge Geld gewonnen. Dwight bittet Monk, sich die Sache mal anzusehen. Tatsächlich scheint etwas faul zu sein - auch dass die Assistentin des Quizmasters Roddy Lankman kürzlich bei einem Unfall starb, macht ihn misstrauisch.
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