SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 23vom 20.05.2025
46 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Als Jessica die Nachricht vom Tode Jack Carvers, einem Freund ihres verstorbenen Mannes, erhält, reist sie nach Wyoming zur Beerdigung. Für Jacks Tochter Mary und ihren Verlobten Art ist Jessica eine große Hilfe in den schweren Stunden. Doch während der Beisetzung taucht plötzlich Carl Mestin auf. Mestin will Mary ihr Erbe streitig machen und weist ein Testament vor, in dem Jack ihm seinen Besitz vermacht hat. Ganz offensichtlich hat er dieses Testament erpresst ...

SAT.1 GOLD
